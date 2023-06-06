"Розбиті житлові будинки та офіси": Терехов розповів деталі удару ЗС РФ по Харкову

За словами мера, внаслідок обстрілу ЗС РФ було пошкоджено водопровід у Шевченківському районі, а також зруйновано дорожнє покриття та, ймовірно, пошкоджено дахи.

У ніч із 5 на 6 червня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Харкову. Про це написав мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

"Харків під ракетним ударом. Містяни чують вибухи — як мінімум пролунало кілька", — повідомив міський голова.

Водночас голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синегубов повідомив, що у Слобідському та Шевченківському районах міста зафіксовано прильоти ворожих ракет. За його словами, удару було завдано ракетами С-300.

Інформацію про прильоти також підтвердив Ігор Терехов. За словами мера, про постраждалих від російської атаки поки що не повідомлялося.

Пізніше у коментарі виданню "Суспільне" Ігор Терехов додав, що внаслідок обстрілу ЗС РФ було пошкоджено водопровід у Шевченківському районі.

"Крім цього, зруйновано дорожнє покриття, розбито житлові будинки та офіси — вибито шибки, вікна. Обстежуватимемо покрівлю, бо вважаю, що були осколкові попадання в дахи", — констатував чиновник.

Як зазначає мер, у місцях прильоту немає військових об'єктів – лише житлові будинки, офісні приміщення та школа. За його словами, станом на 00.30 поранених немає.

Нагадаємо, що 2 червня ЗС РФ завдали масованого удару безпілотниками та ракетами по населених пунктах Київської області, внаслідок чого 11-річна дитина та чоловік 68 років отримали тілесні ушкодження.

Крім того, 2 червня росіяни вкотре обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки двоє людей загинули двоє людей, а четверо – у тому числі трирічна дитина – отримали поранення.

Ми також писали про те, що 3 червня ЗС РФ завдали ракетного удару по передмісті Дніпра. Окупанти потрапили між двома двоповерховими будинками. Внаслідок руйнувань під завалами опинилися люди.