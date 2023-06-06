Унаслідок штурму позицій ЗС РФ десятки росіян опинилися в полоні (відео)

Українські війська провели штурм позицій загарбників із застосуванням техніки й артилерії. Росіяни втратили особовий склад і кілька одиниць бронетехніки.

Українські війська й надалі знищують російських окупантів і поповнюють обмінний фонд. Про це на YouTube повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

На відео можна побачити, що українські війська проводять масштабний штурм позицій загарбників із застосуванням техніки й артилерії. Згодом із безпілотника українські бійці зафіксували знищені БМП-3 і бронеавтомобілі російських підрозділів.

Наступ ЗСУ: що відомо

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) 5 червня повідомили, що російські війська втратили свої позиції на певних напрямках. За їхньою інформацією, українські війська просунулися вглиб території на відстань від 500 метрів до 3 кілометрів. Російські джерела, зі свого боку, стверджували, що Сили оборони змогли повернути контроль над населеними пунктами Новодарівка та Нескучне.

Артилеристи 26 бригади ЗСУ показали, як знищили гаубицю "Мста-Б". Російські загарбники організували відповідні позиції для артилерійської системи серед густої рослинності. Все ж установка була ліквідована підрозділом Збройних сил України.

Також танки Збройних сил України пішли на штурм у районі Бахмута. Важка українська бронетехніка на Бахмутському напрямку підійшла впритул до локації, де організували позиції загарбники, знищивши їхні позиції. Танки 3-ої окремої штурмової бригади ліквідували осередки росіян, які перебували в густій рослинності.

Нагадаємо, 5 червня в The New York Times повідомили, що ЗСУ активізувалися на певних ділянках фронту. Вашингтон заявляє, що українські війська значно посилили артилерійські удари та наземні штурми. Свою оцінку експерти частково ґрунтували на інформації з військових супутників. Американські чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що активізація обстрілів є можливим свідченням того, що розпочався давно запланований наступ України проти російських сил.