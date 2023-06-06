Підрив Каховської ГЕС: Зеленський екстрено збирає засідання РНБО (фото)

Президент підкреслив, що руйнування дамби не допоможе зупинити Україну, і безпеку поверне лише перемога. За словами голови ОП Андрія Єрмака, через дії ворога мешканці Херсонщини та Криму можуть залишитися без питної води.

Президент Володимир Зеленський терміново збирає засідання Ради національної безпеки й оборони України через підрив Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. Про це 6 червня повідомив у соцмережах секретар РНБО Олексій Данілов.

"Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України", — написав він.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав підрив Каховської ГЕС черговим воєнним злочином російських терористів і екоцидом.

"Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів і біосфери", — заявив він.

Посадовець підкреслив, що дії російських окупантів несуть загрозу для Запорізької атомної електростанції.

"Влада працює, як центральна, так і регіональна. Безпека людей сьогодні — пріоритет. Маємо забезпечити покарання", — написав Єрмак.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС: заява Володимира Зеленського

Президент прокоментував руйнування дамби Каховської ГЕС у соцмережах. За його словами, цей вчинок російських загарбників підтверджує, що їх необхідно вигнати "з кожного куточка української землі".

"Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну", — заявив Зеленський.

Лідер запевнив, що всі служби працюють, і підтвердив скликання засідання РНБО. Також він закликав поширювати лише офіційні та перевірені дані.

Нагадаємо, 6 червня в Оперативному командуванні "Південь" проінформували про підрив загарбниками Каховської ГЕС.

Також 6 червня в Херсонській області оголосили евакуацію. Пресслужба МВС опублікувала інструкції для місцевих і перелік населених пунктів, мешканців яких вивозитимуть автобусами.