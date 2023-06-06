205-а бригада ЗС РФ причетна до підриву Каховської ГЕС, — рух "Атеш"

В організації зазначають, що представники підпілля вже отримали орієнтування на військовослужбовців та командування підрозділу армії РФ, пообіцявши окупантам "розплату за Каховку".

До підриву Каховської ГЕС можуть бути причетні російські військові з першого батальйону 205 мотострілецької бригади РФ. Про це вранці 6 червня повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Розплата за Каховку! Рух "Атеш" дізнався про інформацію, хто підірвав Каховську ГЕС. Це зробив 1 батальйон 205 мотострілецької бригади з міста Будьонівськ Ставропольського краю", — зазначено в повідомленні організації.

За інформацією представників "Атеш", агенти руху вже мають орієнтири та дані керівництва бригади та виконавців злочину.

Підрив Каховської ГЕС: подробиці

Вранці близько 06:00 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції у Херсонській області. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів. Президент Володимир Зеленський терміново збирає засідання Ради національної безпеки та оборони України через ситуацію на Каховській гідроелектростанції.

Співробітники "Енергоатому" повідомили, що підрив дамби у Каховці є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС, оскільки саме звідти надходить вода, яка забезпечує роботу станції.

Станом на 09:05 ранку, внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС мікрорайон Корабел у Херсоні знеструмлений, також відомо, що вода вже дісталася центру Корсунки та змиває на своєму шляху прибережні райони. Керівник Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив, що за кілька годин буде припинено газопостачання на затоплених ділянках.