Підрив Каховської ГЕС: окупант зізнався, що ЗС РФ причетні до техногенного теракту (відео)

Загарбник Єгор Гузенко наголосив, що для російських військ важливо евакуюватися з підтоплених районів. Окремо окупант анонсував нові теракти на стратегічних об’єктах України.

Окупант Єгор Гузенко (позивний Тринадцятий) зізнався, що 6 червня підірвали Каховську ГЕС саме російські війська. Відповідне відео в Telegram опублікував журналіст Денис Казанський.

Він заявив, що греблю росіяни планували підірвати давно. За його словами, знищення цивільного об'єкта дозволить загальмувати наступ Збройних сил України.

"Скільки я говорив, що греблю підірвуть, а мені не всі вірили…" — пояснив Гузенко.

Загарбник також наголосив, що для військ Росії важливо евакуюватися з підтоплених островів. Російський терорист додав, що якщо евакуація пройде без втрат, то треба підірвати всі греблі на Дніпрі. Він радісно закликає й надалі чинити техногенні катастрофи на території України.

Підрив росіянами греблі Каховської ГЕС

У ЗСУ підтвердили підрив російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції. У командуванні "Південь" не зазначили масштаб руйнування. Також не вказали швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення.

Згодом Олександр Прокудін, керівник Херсонської обласної військової адміністрації, заявив, що розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів. О 6:45 у його Telegram було опубліковано його повідомлення про те, що вода сягне критичного рівня за п'ять годин.

Мікрорайон Корабел у Херсоні було знеструмлено, а з міркувань безпеки влада також анонсувала припинення газопостачання. Містяни повідомили, вода вже дісталася до центру Корсунки та змиває на своєму шляху прибережні райони.

Нагадаємо, 6 червня в "Енергоатомі" повідомили, як знищення росіянами Каховської ГЕС загрожує Запорізькій АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб ЗАЕС отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки, а зниження рівня води загрожує станції, повідомили в компанії.