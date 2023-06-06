Після підриву Каховської ГЕС у Криму почалися проблеми із водою, — соцмережі

Окупаційна адміністрація Керчі вже попередила, що вода побутовим споживачам подаватиметься за графіком. Призначений РФ "глава Криму" Сергій Аксьонов стверджує, що ситуація з водопостачанням на півострові нібито під контролем.

У тимчасово окупованій Керчі виникли серйозні проблеми через порушення роботи греблі Каховської ГЕС. Це призвело до значних проблем із водопостачанням у місті. Про це повідомили у Telegram-каналі "Кримські партизани."

За заявою глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, півострів має достатні запаси води, оскільки водосховища знаходяться на максимальному рівні заповнення. Він зазначив, що немає ризику підтоплення Криму, проте можливі проблеми із Північно-Кримським каналом.

"Є ризик, що Північно-Кримський канал мелетиме. Зараз запаси води в каналі-близько 40 мільйонів кубометрів. Водосховища, навіть ті, які раніше були заповнені на 15-20%, зараз мають близько 80% наповнення. Питної води більш ніж достатньо. Проводяться роботи з мінімізації втрат води у каналі", — заявив Аксьонов.

Графік подачі води в Керчі

Підрив Каховської греблі 6 червня: подробиці

Вранці близько 06:00 російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції на Херсонщині. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів, оскільки під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів.

Співробітники "Енергоатому" повідомили, що підрив дамби у Каховці є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС, оскільки саме звідти надходить вода, яка забезпечує роботу станції.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню.

Також Фокус у своєму матеріалі зібрав усю інформацію про підрив Каховської ГЕС та розповів, до яких наслідків може призвести техногенна катастрофа.