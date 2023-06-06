Командування передбачало: Наєв про те, чи може підрив Каховської ГЕС завадити контрнаступу ЗСУ

Є відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню ЗСУ щодо шкоди, яка може настати внаслідок розливу води з Каховського водосховища, повідомляє командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Військове командування України передбачало, що ЗС РФ можуть підірвати Каховську ГЕС, тож зробило відповідні розрахунки, а дії ворога не завадять контрнаступу Сил оборони. Про це "Укрінформу" повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Що стосується Каховської ГЕС, військове командування завчасно передбачало ворожі дії, зокрема і дії щодо підриву Каховської ГЕС. Є відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню щодо шкоди, яка може настати внаслідок розливу води. Щодо перешкоджання нашим наступальним діям, військове командування повністю враховувало й такі ворожі підступні дії, і відповідно воно не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води", – повідомив Наєв.

Він додав, що на цей час командування ЗСУ на Херсонському напрямку вживає заходів в першу чергу щодо безпеки цивільного населення спільно з керівниками державної влади на місцях.

Підрив Каховської ГЕС

Вранці 6 червня в ОК "Південь" повідомили про підрив ЗС РФ греблі Каховської гідроелектростанції і заявили, що уточнюється масштаб руйнувань, швидкість і обсяги води та ймовірні райони підтоплення. У Херсонській ОВА закликали жителів області, які живуть в населених пунктах з ризиком затоплення, евакуюватися.

Через підрив дамби під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів. Про це 6 червня у своєму телеграм-каналі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами не підлягає відновленню.