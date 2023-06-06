Підрив Каховської ГЕС: зруйнована лінія оборони РФ може спростити наступ ЗСУ, — експерт

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що росіяни своїми діями в Новій Каховці насамперед зашкодили цивільному населенню, але також створили проблеми для себе. Рівень води так чи інакше впаде, і зруйнована російська лінія оборони спростить контрнаступальні дії.

Терористичні дії Росії в Новій Каховці на Херсонщині насамперед зашкодять цивільному населенню з обох боків Дніпра. Крім того, підрив дамби створює проблеми для самих окупантів — їх лінії оборони на лівому березі ріки, які вони будували впродовж багатьох місяців, просто змиє. Про це в коментарі Фокусу розповів Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Як підкреслює військовий експерт, українська армія, скоріш за все, взагалі не планувала форсування Дніпра в рамках свого контрнаступу.

"В мене є сумніви, що наші наступальні дії готувались саме через форсування Дніпра, що це був наш основний план. На мій погляд, основним пріоритетом [для ЗСУ] є сухопутні шляхи, тому будь-які операції з форсування Дніпра — другорядні, або навіть третьорядні, тобто не вирішальні", — коментує він.

Але навіть в тому випадку, якби Сили оборони України дійсно готувались до наступу на російські позиції на цій ділянці фронту, то підрив дамби не розвʼязує це питання для росіян остаточно, впевнений Коваленко.

"Через деякий час рівень води так чи інакше впаде. При цьому зруйнована російська лінія оборони може значно спростити ці процеси [контрнаступальні дії] для нас", — додає він.

Коваленко підкреслює, що в основі таких дій загарбників лежать страх та паніка.

"Чому вони так роблять? Тому що вони в паніці, не розуміють, звідки будуть відбуватись наступальні дії Сил оборони України, тому така хаотична діяльність. Зараз вони роблять велику кількість помилок через паніку і хаос, який відбувається в їхньому командуванні", — говорить експерт.

Після звільнення Херсона російські загарбники неодноразово підкреслювали, що повернуться до обласного центру. Але підрив дамби фактично унеможливлює це.

"Слова про повернення до Херсона були банальним піаром на цій темі, і не більше. В них немає ресурсу, щоб просуватись в цьому напрямку та знов захопити місто. В росіян навіть в планах цього не було, бо тактично та стратегічно вони знаходились в невигідному положенні", — резюмує співрозмовник Фокуса.

Нагадаємо, вранці 6 червня Збройні сили України підтвердили інформацію про те, що гребля Каховської гідроелектростанції була підірвана російськими окупантами.