"Контрнаступ захлинається": у Путіна прокоментували підрив Каховської ГЕС

В Росії вважають, що саме українська сторона влаштувала "диверсію" на Каховській ГЕС, бо не має успіху на фронті.

В Росії заперечують причетність ЗС РФ до підриву Каховської ГЕС. Про це заявив секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть "РІА Новости".

"Росія рішуче відкидає звинувачення в підриві Каховської ГЕС, всю відповідальність несе українська влада. Путін отримує доповіді від Міноборони та інших служб у зв'язку із ситуацією навколо Каховської ГЕС", — заявив Пєсков.

Він назвав руйнування Каховської ГЕС навмисною диверсією Києва, яка пов'язана з відсутністю успіхів у ході наступу українських військ, "він захлинається".

Підрив Каховської ГЕС

Вранці 6 червня в ОК "Південь" повідомили, що гребля Каховської гідроелектростанції була підірвана російськими окупантами. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, оголосив про початок евакуації з районів, які розташовані в небезпечній зоні.

Через ризик підтоплення у Херсоні знеструмили ікрорайон Корабел, а також влада оголосила про припинення газопостачання.

В Офісі Президента назвали підрив Каховської ГЕС найбільшою техногенною катастрофою у світі. Очільник ОП Андрій Єрмак вважає, що мета цього терористичного акту з боку ЗС РФ – підрив глобальної продовольчої безпеки.