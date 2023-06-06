Данілов поставив на місце Пєскова після його звинувачень у підриві Каховської ГЕС (відео)

За словами секретаря РНБО, Україна знала про плани окупантів підірвати машинне відділення гідроелектростанції ще торік восени.

Голова Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов відповів на звинувачення росіян, які назвали підрив греблі Каховської ГЕС диверсією України. За його словами, такі заяви — це спроба Москви зняти із себе відповідальність за те, що сталося, і придумати неправдиві та безглузді звинувачення. Про це глава РНБО заявив у вівторок, 6 червня, в ефірі національного телемарафону.

"Вони захлинаються від злості, що не можуть вирішити питання військовим шляхом і тому зараз вигадують різні нісенітниці, які не мають жодного підтвердження", — зазначив Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що Каховська ГЕС перебувала під контролем російських окупантів ще з березня 2022 року

"Там не було жодного нашого військового чи представника. Тому про що волає ця людина [спікер президента РФ Дмитро Пєсков] мені важко сказати. Я вже звик, коли цей чоловік із вусами починає щось розповідати, щоб виправдати агресію проти нашої країни", — зазначив він.

Данілов наголосив, що Україні було відомо про замінування Каховської ГЕС окупантами ще восени 2022 року.

"Нам було відомо, що у вересні-жовтні минулого року окупанти проводили так звані заклики, і тепер вони вирішили використати їх, щоб завадити нашому контрнаступу... Тож ми не маємо жодного стосунку до цього підриву ГЕС, попри те, що Кремль каже", – резюмував Данілов.

У Кремлі вигадали свою версію підриву греблі Каховської ГЕС

Як повідомляють росЗМІ, прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков назвав руйнацію Каховської ГЕС "навмисною диверсією влади Києва". За його словами, диверсія пов'язана з "відсутністю успіхів" при контрнаступі ЗСУ, оскільки він "захлинається".

"Удар по Каховській ГЕС завдано за наказом з Києва, тому нести всю відповідальність за наслідки цієї ситуації має Україна", — заявив представник Кремля.

Підрив греблі Каховської ГЕС

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" 6 червня інформували про те, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Масштаб руйнувань уточнюється.

Також повідомлялося, що внаслідок підриву греблі вода з Дніпра вже затоплює Нову Каховку та підібралася до Херсона.

Крім того, стало відомо, що через підрив Каховської ГЕС 80 населеним пунктам загрожує затоплення. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, евакуаційні заходи із зони підтоплення вже розпочалися.

За словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, підрив російськими військовими Каховської ГЕС став найбільшою техногенною катастрофою у світі, яка сталася за останні кілька десятиліть.