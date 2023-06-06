"Є фора в часі": у Кривому Розі запроваджують обмеження на користування водою, — Вілкул

За словами голови Ради оборони Вілкула, місцева влада Кривого Рогу розуміла ризики відсутності Каховської води ще рік тому і реалізувала великий перелік технічних заходів щодо забезпечення життя міста.

У зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС у Кривому Розі запроваджено обмеження на користування водою. Про це у вівторок, 6 червня, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За словами Вілкула, ситуація у місті складна, але контрольована, оскільки на 30% міста (це Центрально-Міський, частково — Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони) вода подається від Карачунів, а на 70% міста (решта районів) вода подається від Каховського водосховища через водосховище "Південне".

Підрив Каховської ГЕС: графіки зниження тиску води у Кривому Розі

Голова Ради оборони Кривого Рогу пояснив, що зараз дуже важливо знизити споживання води на 30% у районах, вода в які подається від Каховського водосховища. Він попередив, що тиск води для цивільного населення знижуватиметься у періоди з 22:00 до 05:00 ранку, а також попросив керівників підприємств свідомо поставитися до витрат води.

"Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, плюс забезпечуватиметься протока та циркулювання", — зазначив він.

Також відомо, що в селах по дузі від Інгульця через низ до Софіївки подача води буде лише з 08:00 ранку до 12:00, проте Вілкул закликав місцевих жителів не панікувати, оскільки проблеми з водою виникають ще через те, що останні кілька годин забір води збільшився тому що люди активно набирають воду. За його словами, вода у місті буде.

"Ми розуміли ризики відсутності Каховської води ще рік тому і вже реалізували великий перелік технічних заходів щодо забезпечення життя міста в цих умовах, що зараз нам дає деяку фору у часі. Вже проведено екстрену нараду з усіма причетними, проведено оцінку ситуації та введено план, що включає технічні та організаційні заходи. Технічні заходи, що включають прокладання труб, створення нових водозаборів, нових насосних станцій та багато іншого, що за зрозумілих причин я не повідомлятиму», — зазначив голова Ради оборони.

Нагадаємо, вранці 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції у Херсонській області. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів, оскільки під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів.

Також нагадаємо, що у тимчасово окупованій Керчі виникли серйозні проблеми через порушення роботи дамби Каховської ГЕС. Це призвело до значних проблем з водопостачанням у місті.