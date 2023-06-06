Битва за Бахмут: ЗСУ відновили наступальні дії, щоб оточити місто, — майор ЗСУ

За словами колишнього командира полку "Азов" Максима Жоріна, росіяни почали перекидати резерви до Бахмута та вибудовувати оборону. Кожна лісосмуга дається з тяжкими боями.

Українські сили 5 червня відновили наступальні дії Бахмута. Про це заявив майор ЗСУ Максим Жорін у себе в Telegram.

За його словами, головна мета полягає у тому, щоб оточити населений пункт. Попри тяжкі бої, 3 ОШБр продовжує відбивати в окупантів нові території. Вже є перші результати.

"Зараз українські сили в такому стані, що можуть просуватися вперед і досягати успіху", — зазначив він.

За словами Жоріна, після певного прогресу українським Силам оборони потрібен був час для перегрупування, оскільки росіяни почали перекидати резерви та вибудовувати оборону.

Наразі, як зазначив майор ЗСУ, українські сили борються і з регулярними російськими військами. Кожна лісосмуга дається з тяжкими боями.

"Але чи готові українські підрозділи когось змітати на своєму шляху? Так, готові", — зазначив Жорін.

Нагадаємо, що в ISW у звіті від 5 червня заявили, що Сили оборони України просуваються за декількома напрямками. Українська армія, як зазначають аналітики, досягла тактичних успіхів під час контратак на півдні країни та значно просунулась на Бахмутському напрямі.

Крім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як армія дронів під Бахмутом справляється з технікою ЗС РФ. За його словами, знищення ворога продовжується, а українські захисники просуваються вперед.

Також заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ просунулися під Бахмутом на відстань 1600 метрів. За її словами, бійці Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на кількох напрямках на східному фронті.