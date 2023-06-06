Каховська ГЕС: Наєв розповів, як ЗС РФ хотіли підірвати дамби на Дніпрі

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ, однією з ворожих цілей була Київська ГЕС. Цей об'єкт повністю забезпечили захист від повітряних ударів.

Російські військові намагалися пошкодити не лише Каховську ГЕС, а й інші українські дамби. Про це повідомив агентству "Укрінформ" 6 червня командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як приклад він навів Київську ГЕС, яка знаходиться у зоні відповідальності угруповання сил та засобів оборони Києва. Це угруповання підпорядковується Наєву.

"Ворог і до цього намагався пошкодити наші греблі на річці Дніпро, але спроби були марні", — заявив командувач.

Київська ГЕС, як запевняє Наєв, повністю забезпечена прикриттям від ударів з повітря і від атак диверсійно-розвідувальних сил армії Росії.

"Ми аналізуємо всі загрози, які можуть бути в майбутньому і завчасно вживаємо адекватні заходи, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії", – додав він.

Нагадаємо, що глава "Укргідроенерго" Ігор Сирота 6 червня підрахував приблизну суму відновлення підірваної росіянами Каховської ГЕС у Херсонській області. Щоб її відбудувати, знадобиться від 800 мільйонів до 1 мільярда доларів.

Через підтоплення у Новій Каховці загинули тварини у зоопарку "Казкова діброва". Окупанти заборонили виходити на роботу сторожам зоопарку, тож тварин не змогли випустити з вольєрів.