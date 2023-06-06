"Потужна кількість": Зеленський "щасливий" від пропозицій західних партнерів по кількісті F-16

Президент України повідомив, що за час останнього візиту до Молдови він провів офіційні переговори з низкою країн, які точно підтвердили свою позицію щодо готовності передати Україні американські винищувачі F-16.

Партнери України готові надати потужну військову підтримку ЗСУ, поставляючи Києву винищувачі F-16, проте інфраструктура країни потребує підготовки. Про це у вівторок, 6 червня, заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".

"Що стосується F-16 та інфраструктури. Інфраструктури немає, вона будуватиметься і готуватиметься. Немає сенсу її готувати, поки немає домовленості, що у нас будуть відповідні літаки", — зазначив президент.

За його словами, однією з найважливіших його останніх зустрічей була зустріч у Молдові, де він провів ще офіційні переговори з низкою країн, які точно підтвердили свою позицію про готовність передати Україні американські винищувачі F-16.

Також український лідер повідомив, що для передачі літаків необхідне спільне узгодження країн-партнерів та Сполучених Штатів Америки.

"Я отримав від деяких європейських партнерів уже розуміння кількості (передбачуваних поставок винищувачів F-16 — ред.). Вона потужна. Я коли отримав цю інформацію, то я мав цілий день щастя. Була потужна пропозиція. Важливо, щоб ця коаліція була узгоджена на папері", — підкреслив він.

Також Зеленський зазначив, що процес підготовки інфраструктури України розпочнеться після узгодження західних партнерів, проте він не буде швидким.

Винищувачі F-16 для України

21 травня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна отримає від західних партнерів кілька десятків американських винищувачів F-16.

Днями стало відомо, що прем'єр-міністри Великобританії Ріші Сунак та Данії Метте Фредеріксен зустрінуться з президентом США Джо Байденом, щоб обговорити подальші кроки щодо надання Україні винищувачів F-16.

Також 2 червня заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що вже вісім країн входять до "коаліції винищувачів", які нададуть допомогу Україні.