США мають розвіддані, які підтверджують, що дамбу Каховської ГЕС зруйнували росіяни, — NBC News

За словами журналістів, розвідка США готується оприлюднити документи, проте в адміністрації президента Джо Байдена поки що це не підтверджують.

Уряд Сполучених Штатів має розвіддані, які дозволяють думати, що саме Росія підірвала дамбу Новокаховської ГЕС в Україні. Про це пише NBC News із посиланням на свої джерела.

Видання пише, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб розсекретити частину розвідданих та поділитися ними вже у вівторок вдень.

За словами одного із джерел, мотиви вибуху все ще з'ясовуються, але підрив дамби ускладнить переправу через річку українським силам, а також створить серйозну гуманітарну проблему.

Пізніше журналісти повідомили, що офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі сказав, що США поки що не можуть підтвердити, що дамбу підірвала Росія.

За словами Кірбі, Штати роблять усе можливе, аби розібратися у ситуації. Однак він сказав, що затоплення може спричинити катастрофічні наслідки на півдні України, а також для енергетичної безпеки країни.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України заявили, що Каховську ГЕС знищили вибухівкою. Українські фахівці не бачать причин говорити про поступове руйнування Каховської греблі. Є й інші фактори, каже представник ГУР МО Андрій Юсов.

Крім того, у мережі з'явився супутниковий знімок наслідків руйнувань. На супутниковому знімку можна розглянути руйнівні наслідки затоплення довколишніх районів.

Ще повідомлялося, що генсек ООН заявив, що не менше 16 000 людей вже втратили свої будинки внаслідок підриву Новокаховської ГЕС. В організації не мають незалежної інформації про те, як прорвало греблю, але катастрофа, на його думку, є наслідком російського вторгнення в Україну.