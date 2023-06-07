Підрив Каховської ГЕС: Байден уперше прокоментував катастрофу (відео)

Американський президент звернувся до росіян щодо руйнування дамби гідроелектростанції та заявив, що Україна може розраховувати на допомогу США.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував підрив Каховської гідроелектростанції російськими окупантами. Про це повідомляє видання Голос Америки 6 червня.

Представники ЗМІ запитали Байдена, що він хотів би сказати Росії у зв'язку з катастрофою на ГЕС. У відповідь американський лідер заявив, що Київ може розраховувати на допомогу.

"Ми не залишимо, ми допоможемо Україні", — сказав Джо Байден журналістам.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

У вівторок, 6 червня, в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що Збройні сили Російської Федерації підірвали Каховську гідроелектростанцію. Раніше росіяни неодноразово погрожували знищити об'єкт, зокрема, після звільнення Херсона.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що підрив російськими військовими Каховської ГЕС став найбільшою рукотворною техногенною катастрофою у світі, яка сталася протягом останніх кількох десятиліть.

Своєю чергою міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі назвав руйнування греблі на підконтрольній російським військам українській території воєнним злочином та "огидним актом".

Про подію також висловилася Міністр оборони Німеччини Анналена Бербок, заявивши, що за підрив дамби Каховської гідроелектростанції відповідальна Росія. За її словами, ГЕС використовували як зброю, наразивши величезну небезпеку життя людей у Херсонській області.