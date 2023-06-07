"Ідуть запеклі бої": в ISW розповіли про просування ЗСУ під Бахмутом (карта)

За даними американських аналітиків, українські сили, ймовірно, витіснили російські війська з позицій на захід від Кліщіївки.

На південно-західній околиці Бахмута йдуть запеклі бої, а українські сили, мабуть, витіснили російські війська з деяких позицій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни від 6 червня.

У публікації зазначається, що за даними російської сторони, українські війська атакували в районі населених пунктів Кліщіївка та Берхівка.

У Міноборони РФ заявили, що ці атаки були відбиті, однак один із російських воєнкорів стверджує, що станом на полудень 6 червня у Берхівці точилися бої. Раніше, 5 червня, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин також згадав про те, що ЗСУ контролюють частину Берхівки.

Карта боїв у Донецькій області

Американські аналітики також вказали на те, що російські джерела заявили про просування українських сил з Оріхово-Василівки, що за 11 кілометрів на північний захід від Бахмута, а також витіснення військ РФ під Кліщіївкою.

"Російські воєнкори стверджували, що на південно-західній околиці Бахмута йдуть запеклі бої і що українські сили витіснили російські війська з позицій на захід від Кліщіївки", — йдеться у звіті.

Як зазначають аналітики, посилаючись на дані російських воєнкорів, підрозділи спецназу РФ намагаються перешкодити просуванню ЗСУ під Кліщіївкою.

Нагадаємо, 6 червня Володимир Зеленський розповів про втрати бійців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку. За його словами, ЗСУ вдалося ліквідувати в Бахмуті 21 тисячу "вагнерівців". Крім того, ще понад 60 тисяч російських окупантів було поранено.

Раніше, 5 червня, майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що українські сили відновили наступальні дії у Бахмута. Він зазначив, що головна мета полягає у тому, щоб оточити населений пункт.

Ми також писали про те, що 5 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про активні наступальні дії ЗСУ на східному фронті. За її словами, на напрямі Іванівське та Кліщіївка ЗСУ подолали відстань від 100 до 700 метрів.