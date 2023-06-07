Німеччина відправить до України десятки БМП Marder та боєприпаси до Gepard, – ЗМІ

У запасах компанії Rheinmetall ще 60 БМП Marder, які потребують проведення модернізації. До кінця липня Збройним силам України можуть надати першу партію з 10 тис. боєприпасів калібру 35 мм.

Українські війська отримають від Німеччини бойові машини піхоти Marder та партію боєприпасів калібру 35 мм до зенітної установки Gepard. Про це повідомило видання RND.

Компанія Rheinmetall вже працює над замовленням на 20 бойових машин піхоти Marder від німецького уряду. Транспортні засоби планують відправити на територію нашої держави до кінця липня.

Саме до цього періоду, як планується, відвантажать першу партію з 10 тис. боєприпасів калібру 35 мм. Загалом у Rheinmetall є контракт на постачання 300 тисяч патронів.

У повідомлені йдеться про те, що у запасах компанії ще 60 БМП Marder, які потребують проведення модернізації. Marder використовувалась Бундесвером з початку 1970-х років, тому напередодні експлуатації техніку ретельно перевіряють. Його поступово замінить наступник Puma. Для використання на фронті Rheinmetall модернізує й танки старих зразків.

Збройні сили України також можуть отримати бронетранспортери TPz 1 Fuchs із промислових запасів німецького підприємства Rheinmetall. Бронетранспортери нібито пройдуть відповідну модернізацію на території України на спільному підприємстві, яке Rheinmetall зараз створює з українським державним концерном "Укроборонпром".

Нагадаємо, 9 травня у Rheinmetall заявили про готовність виробляти до 400 одиниць танків на рік. Гендиректор корпорації Армін Паппергер вважає, що Україна здатна самостійно захищатися, якщо матиме більші можливості щодо створення техніки. Німецький збройовий концерн намагається підписати низку договір щодо створення спільних підприємств з українськими компаніями.

Також у лютому гендиректор Rheinmetall заявив, що Україна отримала перші системи ППО Skyranger та Skynex. За словами Арміна Паппергера, ці системи, які здатні збивати російські БПЛА та крилаті ракети, вже доставлені в Україну, але їх кількість не повідомляється.