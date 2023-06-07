Комендантська година не для всіх: чиновники Києва бенкетують вночі в ресторанах, — ЗМІ (відео)

Деякі столичні заклади, як зазначають журналісти, працюють у комендантську годину і їхня робота не припиняється навіть під час ракетних нічних ударів Росії по Києву.

В Києві поняття "комендантська година" існує лише для звичайних громадян. Чиновники та бізнесмени ж продовжують вести звичний спосіб життя і розважатися у ресторанних закладах, які працюють у нічний час. Відео нічних розваг українських можновладців у столиці попри комендантську годину зафіксували журналісти "Української правди".

Так, група медійників біля столичних ресторанів у центрі міста о 23:45 помітила купу припаркованих елітних авто. Їхні власники явно не збиралися встигнути додому до початку комендантської години, деякі відвідувачі в цей час юрмилися під "зачиненими" дверима, намагаючись через телефонний дзвінок потрапити усередину. Деякі в цей час саме тільки вивантажувалися із авто біля ресторану, щоб провести там вечір. Були й законослухняні відвідувачі, які полишали заклад до початку комендантської години.

Серед візитерів ресторану і порушників комендантської години помітили директора департаменту культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка, київського забудовника Артура Мхітаряна та заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу.

"Як виявилося, заклади не просто працюють уночі, а їх навіть відвідують забудовники, правоохоронці та київські чиновники, які мають стежити за дотриманням комендантської години", — йдеться у матеріалі.

На момент публікації матеріалу фігуранти розслідування — Олександр Никоряк, Артур Мхітарян та Ігор Мустеца — офіційно не коментували публікацію журналістів.

Нагадаємо, що Нацполіція України розпочала кримінальне провадження за фактом підроблення спеціальної перепустки для пересування по Києву під час комендантської години, раніше вилученої в артиста Віктора Павліка.

Адвокат Андрій Новак, зокрема, раніше попереджав, що за порушення комендантської години має бути адміністративна відповідальність.