"Низка підготовчих вибухів": фізик спростував теорію про обстріли ЗСУ Каховської ГЕС

На греблі могла бути низка підготовчих вибухів, перш ніж пролунав основний. Інфразвукове виявлення вибуху на ГЕС також було зафіксовано європейською установою CEEIN.

Обстріли та саморуйнування греблі Каховської ГЕС неможливі, адже відбулася серія "синхронізованих за часом вибухів", які зафіксував магнітометр у Бухаресті. В Twitter фізик Річард Кортадо повідомив подробиці.

Вибух визначили з похибкою орієнтовно у 5 хвилин. Йдеться про час 02:50. Офіційна українська влада також вказує цей час.

Фахівець звернув увагу на те, що Центрально-Східноєвропейська інфразвукова мережа (CEEIN) також підтвердила інфразвукове виявлення вибуху на ГЕС. В районі Буковини відбулася відповідна реєстрація. Вона, зі слів Кортадо, "узгоджується з 30-хвилинним ходом сигналу магнітної аномалії".

"Вважаю, що на греблі мала бути низка підготовчих вибухів, перш ніж пролунав основний вибух", – пояснив науковець.

Річард Кортадо звернув увагу, що була ціла серія "синхронізованих за часом вибухів". Вони пролунали за кілька годин до основного підриву Каховської ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС: хронологія подій

Зранку 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховську ГЕС. В Оперативному командуванні "Південь" підтвердили інформацію.

О 6:44 голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram повідомив, що за п'ять годин рівень води буде критичним. У регіоні розпочалась евакуація з потенційно небезпечних районів.

Близько 9 ранку з'явилися перші повідомлення про те, що міста та села на Херсонщині почало підтоплювати. Мешканці Херсону, Нової Каховки та Олешок розповідали про затоплені райони у населених пунктах. У Херсоні мікрорайон Корабел було повністю знеструмлено, а з міркувань безпеки місцева влада також вирішила припинити газопостачання. Містяни повідомили, вода вже дісталася центру Корсунки і змиває на своєму шляху прибережні райони.

Нагадаємо, у Міноборони показали наслідки підриву Каховської ГЕС. Керівник відомства зазначив, що підрив гідроелектростанції є злочином проти людяності і винні у ньому мають постати перед Міжнародним кримінальним судом.