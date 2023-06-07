Пробʼє танки РФ: ЗСУ отримали сучасні бронебійні боєприпаси для танків Leopard 2 (фото)

Українській армії передали танки разом з боєприпасами DM53A1, які здатні пробити 700 мм броні на відстані 2 км.

Німеччина передала Україні сучасні бронебійні боєприпаси DM53A1 для танків Leopard 2. Про це повідомляється в телеграм-каналі NMFTE.

Автори опублікували відео українського військового, який показує танкові боєприпаси з нанесеними написами на них. Ймовірно, перед заряджанням боєукладки Leopard 2. По опублікованих кадрах стало зрозуміло, що боєприпаси є бронебійним DM53A1, які виробляються компанією Rheinmetall.

DM53A1 — це розробка 1999 року. Він здатний уражати всі найсучасніші броньовані цілі. Зазначається, що снаряд підходить до 120-мм гладкоствольних гармат. Він має вагу 19,8 кг. Боєприпас розробили для гармат довжиною 55 міліметрів. Така гармата встановлена у Leopard 2A6. Також повідомляється, що DM53A1 адаптовано для знищення динамічного захисту, зокрема "Контакт-5". Вони встановлюються на більшу частину російських танків.

Танковий боєприпас розвиває швидкість 1750 метрів на секунду. Це дозволяє пробивати до 750 мм гомогенної бронесталі на відстані у 2000 метрів. DM53A1 відрізняється від DM53 новою маркою пороху SCDB. Він дозволяє використовувати боєприпаси в широкому діапазоні температур.

Нагадаємо, 6 червня у Міноборони РФ заявили про знищення одразу 8 танків Leopard 2, проте на відео показали знищення комбайнів.

27 травня компанія KMW вперше показала німецький танк Leopard 2A8 з найсучаснішими технологіями.