Мільйони доларів: скільки коштує тримати в строю один літак F-16

Утримувати 40 літаків українському бюджету коштуватиме щонайменше 180 млн доларів на рік. Лише година польоту коштує близько 22,5 тисячі доларів.

Україна через декілька місяців зможе отримати західні винищувачі F-16, які зараз багато країн НАТО заміняють на сучасніші F-35. У виданні Defense News назвали вартість обслуговування літаків, а також те, які виклики стоятимуть далі.

F-16 розрахований на наліт до 8000 годин. У мирний час літаки літають по 200-350 годин на рік. Тому є ймовірність, що українські F-16 від західних партнерів матимуть близько 7000 годин, що означатиме необхідність їхньої заміни через 4-6 років.

Один з потенційних варіантів — надати Україні F-16 Block 70 — одну з найновіших модернізацій. Проте це дуже дорого. Тому виклики для України полягають в тому, що вартість одного літака коштує понад 100 млн доларів, якщо мова йде про придбання нового винищувача.

Експлуатація літаків теж не дешеве задоволення. Звіт американського управління підзвітності показав, що за рік на один винищувач F-16 витрачають 4,6 мільйона на рік. Українські сили хочуть від 40 до 100 літаків, що означає щонайменше 184 млн доларів на рік. При цьому у виданні зазначають, що весь бюджет Повітряних сил у 2020 році був майже 1,1 млрд доларів, в який входили витрати на експлуатацію близько 70 радянських винищувачів.

За даними профільного видання Executive Flyers, вартість 1 години польоту на F-16C Viper коштує 22 514 доларів, за умови, що один галон газу коштує 5,5 доларів. 1 галон — це 3,78 літра. Вартість одного двигуна F100-PW-220 теж немала. Коли Пакистан замовляв запчастини у США, то одна силова установка коштувала 3,6 млн доларів.

Нагадаємо, 6 червня ЗМІ писали, яке озброєння може отримати F-16 для українських Повітряних сил.

6 червня президент Зеленський заявив, що Захід готовий передати "потужну" кількість винищувачів F-16.