Просунулися до кілометра: Сили оборони в районі Бахмута перейшли в наступ, — Маляр

Противник намагається стягувати на цьому напрямі резерви, повідомила заступниця міністра оборони. Причому найманці з ПВК "Вагнер" відійшли в тил, а на передовій перебувають солдати російської регулярної армії.

Підрозділи Сил оборони на Бахмутському напрямі перейшли від оборони до наступу. Внаслідок дій українських бійців на різних ділянках фронту ЗСУ просунулися від 200 до 1100 метрів. Про це 7 червня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту", — написала Маляр у Telegram.

Щодо найманців з ПВК "Вагнер", то якась кількість залишилася в тилових підрозділах, тому на передовий бойові дії ведуть солдати регулярної армії РФ.

"Вагнерівці залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони", — повідомила заступник міністра.

Маляр пояснила, що утримувати оборонні позиції протягом тривалого часу, а потім наступати, вдається завдяки заздалегідь підготовленим укріпленням. За її словами, вся прилегла місцевість є укріпрайоном, який був завчасно створений силами наших військ і місцевих військових адміністрацій.

"Будували капітально", — наголосила Маляр.

Нагадаємо, майор Збройних сил України, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін 7 червня повідомив, що командування ЗС РФ стягує на Бахмутський напрямок штурмові загони. Ворожі воєначальники сподіваються, що штурмовики матимуть змогу відновити позиції, з яких їх вибили бійці ЗСУ.

Пресслужба батальйону "Айдар" 7 червня повідомила, що бійці 24-го окремого штурмового батальйону спільно з іншими підрозділами Сил оборони успішно атакували на ділянці фронту "Бахмут — Іванівське". Противник при цьому втратив підрозділи 4-ї ОМСБр та 374-ї ОСБ біля села Іванівське.