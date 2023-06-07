Польща почала отримувати перші легкі штурмовики FA-50 з Південної Кореї (фото)

За словами міністра оборони Маріуша Блащака, південнокорейські літаки сумісні з винищувачами F-16 та F-35.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про початок постачання легких штурмовиків FA-50. Про це повідомляє газета wPolityce.

В ході візиту в Південну Корею польської делегації, міністр оборони повідомив про початок постачання літаків FA-50. Польща замовила у південнокорейського виробника 48 FA-50. Контракт підписали у вересні 2022 року.

Відтепер на озброєнні Повітряних сил Польщі будуть тільки F-16 та FA-50, а незабаром і винищувачі 5 покоління F-35. За словами Блащака, південнокорейські літаки сумісні з F-16 та навіть з F-35.

FA-50 Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

"Це великий актив при побудові системи ППО, а також єдиної системи підготовки льотного складу. Наші льотчики вже пройшли перші навчальні цикли в Республіці Корея на FA-50 і незабаром будуть готові до плавного переходу на використання цього нового типу обладнання", — наголосив міністр оборони.

Окрім цього Польща отримає не тільки самі літаки, але й пакет навчання, тренажери та матеріально-технічне забезпечення. Зараз узгоджуються деталі будівництва сервісного центру в Польщі разом з Korea Aerospace Industries.

Нагадаємо, 7 червня ЗМІ писали, що Польща взяла кредит на 10 млрд доларів, щоб придбати сотні одиниць бронетехніки у Південної Кореї.

27 липня в Польщі оголосили про наміри купити 800 танків, 600 САУ та 48 штурмовиків FA-50.