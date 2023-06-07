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Хмари отруйного газу: МО РФ звинуватило Україну у підриві аміакопроводу під Харковом (відео)

Фото: Скриншот из видео

У Міноборони РФ звинувачують у викиді аміаку в повітря внаслідок обстрілу українську ДРГ. У свою чергу українська сторона займається ліквідацією наслідків і наразі не прокоментувала ситуацію.

Міноборони РФ звинуватило українську ДРГ у підриві аміакопровіду "Тольятті – Одеса", який стався 5 червня в районі села Масютівка Харківської області. Про це в середу, 7 червня, повідомляє російське видання РИА Новости.

"П'ятого червня в районі Масютівки в Харківській області українська ДРГ підірвала аміакопровід "Тольятті-Одеса". Є постраждалі серед мирного населення, їм надано необхідну медичну допомогу, зараз йде стравлювання залишків аміаку, зазначили в міністерстві. Постраждалих серед російських військовослужбовців немає", — підкреслює силове відомство РФ.

Також 7 червня у російському медіа Baza з'явилося відео, на якому можна побачити, як у день підриву над деякими ділянками лісів під Харковом нависають отруйні хмари безбарвного газу, що вирвався назовні внаслідок розгерметизації трубопроводу.

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Реакція української сторони

Українська сторона поки що ніяк не прокоментувала ситуацію. Відомо, що з 5 червня місцева влада розгорнула штаб з ліквідації наслідків викиду токсичного газу у повітря, бо в день, коли відбувся викид, голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив про це у своєму Telegram.

"У Куп'янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід з аміаком. Внаслідок ворожих ударів сталася розгерметизація трубопроводу. В області розгорнуть штаб з ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби", — написав він.

У чому небезпека аміаку для людини

Аміак є хімічною речовиною, яка у газоподібному стані викликає у людини подразнення очей та дихальних шляхів.

При контакті з аміаком можуть виникнути такі симптоми, такі як сльозотеча, кашель, біль у горлі та утруднене дихання, при вищій концентрації – опіки шкіри та ураження очей до сліпоти.

Нагадаємо, 5 червня російські окупанти внаслідок обстрілу Куп'янського району Харківської області пошкодили трубопровід з аміаком, внаслідок чого виникла розгерметизація. За підрахунками представників місцевої влади, стався витік 134 тонн аміаку

У вівторок, 6 червня, російські окупанти повторно обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі Харківської області.