"Позбавляють ворога можливостей": генерал Тарнавський розповів про ситуацію під Авдіївкою

Командувач угруповання військ "Таврія" проінформував, що російські окупанти атакували захисників з авіації. Він завірив, що оборонна операція у Донецькій області триває.

Російські війська не проводили наступальних дій в районі міста Авдіївка у Донецькій області. Про це заявив у соцмережах 7 червня бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Сили оборони продовжують оборонну операцію та знищують російську армію. Наші воїни позбавляють ворога можливостей наступати", — повідомив він.

Однак, як передав бригадний генерал, ворог завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки.

"Робота триває. Слава Україні", — написав Тарнавський.

Нагадаємо, 26 травня співробітники ДПСУ спільно з бійцями ЗСУ попри хімічну атаку протягом 10 годин відбивали ворожий штурм. Захисникам вдалося знищити два російських танки, БМП та БТР. Також вони ліквідували 30 окупантів.

Пізніше, 30 травня, бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка відбили наступ ворожих сил на Авдіївському напрямі та взяли у полон 22 загарбників з елітного підрозділу "Шторм". У цьому воїнам допомогли аеророзвідка та батарея "Градів".

Нещодавно 110 окрема механізована бригада поділилася кадрами знищення російської БМП-1 на Авдіївському напрямі за допомогою дрона. Для завдання критичних ушкоджень техніці ворога військові використали 15 гранат.