Найімовірніша причина: у NYT з'ясували, як могли зруйнувати Каховську ГЕС

Опитані журналістами інженери та експерти вияснили, що ракетний удар не спричинив би сильних руйнувань греблі. Такий ефект забезпечить сотні кілограмів вибухівки.

Найімовірніша причина руйнування Каховської гідроелектростанції — це підрив споруди зсередини. Про це пише 7 червня американська газета The New York Times з посиланням на оцінки інженерів та експертів з боєприпасів.

Ракетний удар не призвів би до таких сильних руйнувань. А під час вибуху в замкнутому просторі енергія йде на внутрішні конструкції, викликаючи сильні пошкодження. Все ж таки, для цього треба сотні кілограм вибухівки, пояснили експерти.

Попадання ракет по греблі внаслідок обстрілу призвело б до незначного пошкодження, продовжили інженери.

"Зовнішній вибух бомби або ракети вплинув би на греблю не дуже сильно. Для досягнення такого руйнівного ефекту потрібно набагато більше вибухової речовини", — прокоментував професор інженерії, експерт із вибухових речовин з Іллінойського університету Нік Глумак.

Каховська ГЕС з початку повномасштабної війни в Україні неодноразово зазнавала обстрілів, сторони звинувачували друга в цьому, йдеться у матеріалі.

"Поки що неясно, чи були пошкодження, завдані греблі, достатніми для того, щоб вона зруйнувалася", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев звинуватив у руйнуванні Каховської ГЕС Великобританію, США та їхніх союзників щодо НАТО.

Російським окупантам, які перебувають на оборонних позиціях у Херсонській області, доведеться змінювати дислокацію через теракт на Каховській ГЕС, зав'яли в Міноборони України.