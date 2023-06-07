"Відтягнули позиції": після підриву Каховської ГЕС росіяни відійшли від Дніпра на 5-15 км, — ОК "Південь"

За словами Наталії Гуменюк, російські сили продовжували обстрілювати правий берег безпосередньо під час евакуації та роботи поліцейських та рятувальників разом із місцевим населенням.

Після події з підривом Каховської ГЕС уночі 6 червня російські військові відступили від річки Дніпро на відстань від 5 до 15 км. Однак, незважаючи на це, обстріл міста Херсона триває. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Вони відійшли на відстань різну. Залежно від розливу води. Від 5 до 15 км відтягували свої позиції", — сказала вона.

За її заявою, російські сили продовжували обстрілювати правий берег безпосередньо під час евакуації та роботи поліцейських та рятувальників разом із місцевим населенням.

"Вони били тими районами Херсона, які заливало. І знову обстріляли торговий центр, сприймаючи його як "хаб", де можуть збиратися для допомоги", — повідомила Гуменюк.

Нагадаємо, що факт підриву окупантами Каховської ГЕС 6 червня підтверджувало оперативне командування "Південь". Одна з версій – підрив ГЕС зсередини.

6 червня військовий експерт заявив, що ЗСУ планували повернути контроль над Каховською ГЕС перед підривом. Ця операція гарантувала б українським військовим, що російські окупанти не здійснять підриву греблі. Наразі плани довелося відкласти.