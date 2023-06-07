Пушилін заявив, що Україна нібито підірвала Каховську ГЕС через страх наступу РФ

За словами голови окупаційної адміністрації Донецької області, Київ нібито заздалегідь прорахував ризики та вирішив убезпечити себе під час анонсованого раніше наступу та не допустити просування ЗС РФ.

Керівник російського терористичного угруповання та голова окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін заявив, що київська влада нібито прийняла рішення зруйнувати Каховську гідроелектростанцію (ГЕС) через побоювання перед можливими наступальними діями з боку Збройних сил Росії. Про це ватажок російських бойовиків 7 червня розповів в інтерв'ю "РИА Новости".

"Ми бачимо, принаймні, я не виключаю, що в якійсь частині вони вирішили себе убезпечити, щоб повною мірою переключитися на горезвісний контрнаступ на інших ділянках фронту", — сказав Пушилін.

Пушилін зазначив, що спостерігається активізація української сторони, особливо у використанні особового складу та техніки, включаючи нові постачання, включаючи танки Leopard. Він вважає, що Україна свідомо має на меті зруйнувати критичну інфраструктуру і завдати шкоди як собі, так і Російській Федерації.

За його словами, "київський режим" оцінив, що шкода, завдана собі, буде незначною, але матиме суттєві наслідки для Росії.

Хто насправді підірвав греблю Каховської ГЕС

6 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін оголосив про початок евакуації з районів, розташованих у небезпечній зоні.

Також 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними української розвідки, підрив Каховської ГЕС у Херсонській області росіяни здійснили навмисно. Окупанти хоч і планували це зробити, але діяли дуже хаотично та допустили затоплення власної техніки.

Крім того, 6 червня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що згідно з попередньою інформацією, за підривом Каховської гідроелектростанції стоїть 205-та мотострілецька бригада Збройних сил РФ.

Нагадаємо, 7 червня NYT писав, що найімовірніша причина руйнування Каховської гідроелектростанції — це підрив споруди зсередини. Згідно з висновком експертів, ракетний удар не викликав би такої потужної руйнації.