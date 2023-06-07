"Рації розриваються": воєнкори РФ та західні експерти говорять про початок контрнаступу ЗСУ (мапа)

Російські воєнкори говорять про початок серйозних боїв у Запорізькій області. Активізацію бойових дій також підтверджують західні військові аналітики.

Російські воєнкори, а також західні експерти кажуть, що контрнаступ ЗСУ вже розпочався. Про це пише російське медіа Baza.

Повідомляється, що воєнкори пропагандистської "Руської весни" пишуть про те, що наступ почався вдень 7 червня. Бої точаться у Запорізькій області. За їх словами, ЗСУ змогли провести артпідготовку, а потім відправити бронегрупи зі значною кількістю танків та легкої бронетехніки.

Пропагандисти заявили, що активізація бойових дій спостерігається на всій лінії фронту в Запорізькій області.

"На Запорізькому напрямку рації розриваються", — йдеться у повідомленні.

Російська весна про бої у Запорізькій області Фото: Скриншот

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що почалися бої біля Орєхова.

Стрілків про бої біля Орєхова Фото: Скриншот

Крім того, як повідомляється, про контрнаступ також почали писати західні ЗМІ. Наприклад, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю 6 червня говорив про активізацію бойових дій.

Проте, як повідомляється, керівництво України дотримується "інформаційної тиші".

"Відповідно до цієї політики жодних анонсів з офіційними датами контрнаступу не передбачалося, мешканців також закликали не поширюватися про операції ЗСУ", — йдеться у матеріалі.

Карта боїв у Запорізькій області Фото: Baza

Також нагадаємо, що заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що через підрив Каховської ГЕС росіянам доведеться змінювати дислокацію. Вона сказала, що ворог підірвав дамбу не випадково, а з метою перешкодити планам ЗСУ. Однак тепер через руйнування він сам змушений залишити оборонні позиції.

Крім того, Маляр говорила, що Сили оборони в районі Бахмута перейшли в наступ. Противник намагається стягувати на цьому напрямі резерви, повідомила заступник міністра оборони. Причому найманці з ПВК "Вагнер" відійшли в тил, а на передовій перебувають солдати російської регулярної армії.