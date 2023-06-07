"Бояться": РФ намагається зупинити контрнаступ ЗСУ, але вони програють, — Зеленський

За допомогою підриву Каховської ГЕС окупанти намагалися затягнути початок активних бойових дій. Вони усвідомлюють, що програють цю битву за будь-якого розкладу, переконаний глава держави.

Російська Федерація всіма силами намагається затягнути визволення українських територій, але невдовзі їхні плани будуть зруйновані. Підрив Каховської ГЕС нічого не змінить. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у новому інтерв'ю виданню Bild 7 червня.

На думку глави держави, за допомогою підриву Каховської дамби росіяни хочуть затягнути контрнаступ ЗСУ, який ще не розпочався. Але ця ситуація не змусить українських захисників залишити плани і противник у результаті все одно програє.

"Вони бояться, що ми почнемо контрнаступ на цьому напрямку, і хочуть ускладнити звільнення наших територій. Вони чудово розуміють, що програють цю битву. Вони затягують звільнення наших територій", — йдеться у повідомленні.

Крім того, він нагадав, що ще рік тому українські чиновники розповіли про складну ситуацію в районі Каховської ГЕС та про те, що вона замінована. Ця інформація була також у партнерiв.

Наразі прямі докази провини Росії неможливо отримати, продовжує Володимир Зеленський. На них можна буде подивитися лише після того, як ЗСУ повернуть контроль над територією, де знаходилася станція.

"Це сталося лише через Росію та людей, які зараз контролюють цей регіон", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 червня Володимир Зеленський розповів, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. За його словами, хоч російські окупанти й планували підрив греблі, але самі виявилися до нього не готові та діяли хаотично.

6 червня повідомлялося про те, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це може стати найбільшою техногенною катастрофою у світі за останні кілька десятиліть.