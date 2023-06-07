Країна-терорист номер один у світі: Данілов порівняв Путіна з бен Ладеном після підриву ГЕС

Глава Кремля знищує все, що бачить на своєму шляху, але довго грати у війну він уже не зможе, вважає секретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що після підриву Каховської ГЕС Росія довела, що є країною-терористом номер один у світі. Про це він розповів у ефірі телемарафону 7 червня.

За словами секретаря РНБО, порівняння президента РФ Володимира Путіна з Усамою бен Ладеном цілком прийнятне, оскільки російський лідер також руйнує все, що бачить на своєму шляху.

"Я більше ніж впевнений, що цивілізований світ буде — як і є на сьогоднішній день — на нашому боці. Й ніякої зміни позиції по відношенню до нашої країни не відбудеться. Те, що Російська Федерація ще раз усьому світу довела, що є країною-терористом номер один у світі, я думаю, що це відомо вже всім. Я казав уже неодноразово, що Усама бен Ладен був таким маленьким хлопчиком у порівнянні з Путіним, який нищить усе, що бачить на своєму шляху", — йдеться у повідомленні.

Також Олексій Данілов зазначив, що грати у війну глава Кремля довго не зможе і на це вказують одразу декілька факторів. Міжнародні санкції у тому числі.

"Я можу сказати, що Путін може грати лише у власний саркофаг. В решту він грати вже не може, з урахуванням стану здоров'я, віку та багато іншого, скажімо так, — деменції", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 червня прем'єр Латвії назвав головну помилку Путіна. Кріш'яніс Каріньш вважає, що глава Кремля своєю агресією стосовно України замість залякування країн Європи досяг найзгуртованішого їх об'єднання.