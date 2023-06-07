"Пронизливі звуки": у МЗС Великобританії відкидають погрози Кремля про ескалацію війни

За словами британського дипломата Джеймса Клеверлі, погрози Кремля не вплинуть на рішення союзників передати Україні більше зброї. Західні політики свідомо вирішили не зважати на риторику російських колег про ескалацію.

Чим більше успіхів Україна досягає на полі бою, тим частіше з РФ звучатимуть погрози ескалації. Про це заявив глава МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі, пише France 24.

Чиновник назвав ці погрози "пронизливими звуками", які цього разу не допомагають Лондону та Вашингтону вчинити правильно. Наголошується, що Клеверлі коментував передачу Україні винищувачів F-16.

"У міру того, як українці наближаються до успіху та наближаються до перемоги, з Кремля лунатимуть регулярніші та пронизливіші звуки. Це завжди буде неминучою реакцією на відсутність успіху Росії на полі бою", — зазначив Клеверлі.

Британський дипломат також заявив, що погрози Кремля не вплинуть на рішення союзників передати Україні більше зброї. Він сказав, що західні політики свідомо вирішили не зважати на риторику російських колег про ескалацію.

"Ми свідомо вирішили, що не можемо допустити, щоб ескалація риторики чи брязкання зброєю з боку Володимира Путіна чи Кремля завадили нам чинити правильно", — сказав Клеверлі.

Нагадаємо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що передача Києву F-16 призведе до ескалації.

"Якщо вони цього не розуміють, то вони нікуди не годяться як військові стратеги та планувальники", — сказав він.

1 червня президент США Джо Байден анонсував підготовку українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління F-16 у співпраці з партнерами. Крім того, президент зазначив, що США та коаліція з 50 країн працюють над наданням Україні "історичної допомоги".