У РФ хочуть звинуватити ДРГ ЗСУ в загибелі спецслужбовців, що підірвались на міні, — медіа

Двоє військовослужбовців ФСБ загинули під час патрулювання кордону в Брянській області. Слідчі намагаються приховати справжню причину та видати винними в цьому українців.

У Брянській області співробітники ФСБ РФ підірвалися на російській міні, однак у їхній смерті намагаються звинуватити українську диверсійно-розвідувальну групу. Про це 7 червня з посиланням на власне джерело повідомили в телеграм-каналі "ВЧК-ОГПУ".

"Як розповіло джерело, вчора, 6 червня, двоє військовослужбовців Прикордонного управління ФСБ по Брянській області під час патрулювання Державного кордону в районі села Брахлів Климівського району Брянської області підірвалися на міні. Внаслідок отриманих травм підполковник Скуратов і мічман Кузьмін померли", — йдеться в пості.

За даними розслідувачів, міна була встановлена військовослужбовцями Міноборони Росії, однак керівництво військового слідчого відділу СК намагається приховати це. Автори контенту проінформували, що причиною загибелі співробітників ворожої ФСБ нібито вважають напад ДРГ ЗСУ.

Нагадаємо, 6 червня у ФСБ РФ заявили, що ГУР МО України нібито готувало теракт із застосування "брудної бомби" на території країни-агресорки. За версією росіян, Кирило Буданов нібито створив підрозділ, який займається постачаннями "засобів ураження" ДРГ і атаками на паливну й енергетичну інфраструктуру.

7 червня заступниця голови Міноборони Ганна Маляр попередила, що російські пропагандисти посилили зусилля та щодня намагаються підтримувати міф про "військову могутність" РФ.