Екіпаж С-300 перехопив 15 російських ракет під час масованих обстрілів України в грудні

Серед розрахунку був старший лейтенант Микита, який був офіцером запуску. Для нього це було бойове хрещення.

28-річний начальник обслуги відділення бойового управління одного із зенітних ракетних дивізіонів повітряного командування "Південь" старший лейтенант Микита під час свого першого бою збив 15 ракет. Про це 8 червня повідомили в репортажі "АрміяInform".

29 грудня під час чергового масованого ракетного обстрілу РФ офіцер Микита мав перший досвід бойового чергування, як офіцер пуску. За півтори години він разом із побратимами збив 15 ракет. Російські боєприпаси були націлені на обʼєкти інфраструктури. Бійці отримали сигнал вночі, що можливий обстріл. О 4 ранку весь особовий склад був на службових місцях.

"Десь близько восьмої ранку ворог почав свої підступні ракетні атаки. А приблизно за півтори години військовослужбовці нашої обслуги з полегшенням видихнули, на підльоті збивши одразу 15 повітряних цілей противника. Добре ми тоді попрацювали — якісно й ефективно", — коротко розповів Микита.

Військовий служив на розрахунку ЗРК С-300, а Микита особисто натискав на пуск. Із інтервалом 5-10 хвилин зенітники перехоплювали нові й нові цілі. Від моменту захоплення ракети до її перехоплення проходило близько 15 секунд.

Нагадаємо, 26 травня сили ППО збили понад 30 російських ракет і дронів-камікадзе.

29 грудня Фокус робив добірку про те, які міста постраждали під час масованого обстрілу російськими ракетами.