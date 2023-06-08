ЗСУ мають успіхи на флангах в районі Бахмута, – аналітики DeepState (карта)

У передмісті Бахмута тривають запеклі бої, а на Авдіївському напрямку російські загарбники вирішили посилювати штурм.

ЗСУ вдалося розширити успіх на Бахмутському напрямку поблизу Берхівського водосховища. На сайті DeepState опублікована мапа з останніми змінами.

Бійці 3 ОШБр вибили російські підрозділи на широкій ділянці фронту. Завдяки успішним діям ворога відкинули поблизу Бахмута. Йдеться про територію поблизу каналу Сіверський Донець – Донбас. Тривають запеклі бої, як інформують аналітики, біля Оріхово-Василівки та Берхівки.

У передмісті Бахмута тривають запеклі бої. На Авдіївському напрямку російські загарбники вирішили посилювати штурм. У DeepState зазначають, що росіяни атакують на південь від Первомайського.

На Запорізькому напрямку інтенсивність боїв різко зросла. На лінії від Оріхова до Павлівки тривають зіткнення. На Сватівському напрямку продовжуються позиційні бої біля Масютівки. На інших ділянках фронту ситуація залишається сталою.

фронт в районі Бахмута Фото: DeepState

Наступ ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 7 червня заявила, що ворог намагається стягувати на цьому напрямку резерви. Причому найманці з ПВК "Вагнер" відійшли в тил, а на передовій перебувають солдати російської регулярної армії. Внаслідок дій українських бійців на різних ділянках фронту ЗСУ просунулися від 200 до 1100 метрів.

Водночас Олексій Данілов, секретар РНБО, спростував заяви про початок спецоперації ЗСУ, які лунали від російських офіційних осіб. Усі заяви російських представників силових відомств РФ про нібито початок українського наступу некоректні, оскільки він ще не розпочався.

Нагадаємо, 8 червня в батальйоні К-2 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи розповіли про ситуацію в районі Бахмута. Українські захисники зазначили, що російська авіація фактично всюди. Літаки та гелікоптери злітають ближче до лінії фронту, але працюють не точно.