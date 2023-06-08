"Не став воювати за Бєлгород": Шарій розкрив особу власника Z-каналу "Записки ветерана" (фото)

Олексій Каргапольцев, який проживає в Бєлгороді, за даними блогера, всіляко уникає мобілізації в ряди ЗС РФ. За словами Шарія, "любитель" Росії відмовився захищати Нову Таволжанку, за яку вели бої.

Підозрюваний в Україні в держзраді блогер Анатолій Шарій 8 червня назвав ім'я людини, яка веде провоєнний Telegram-канал "Записки Vетерана" ("Записки ветерана"). Мова йде про Олексія Каргапольцева. За інформацією Шарія, той може проживати у Бєлгороді.

Блогер із посиланням на місцевих жителів пише, що Каргапольцев навідріз відмовився приєднатися до тероборони міста та "захищати" Росію.

Анатолій Шарій стверджує, що Олексій Каргапольцев веде канал "Записки Vетерана"

Також Шарій показав фотографію власника Z-каналу та заявив, що той всіляко уникає мобілізації до лав ЗС РФ.

Олексій Каргапольцев відмовився від виїзду в район Нової Таволжанки

"Кілька разів він грубо відмовився від виїзду до району Нової Таволжанки, де міг повною мірою застосувати свій багатий бойовий досвід. Каргапольцев рішуче відмовився від пропозиції представників місцевої преси "поїхати знімати" в область", — поінформував Шарій.

Каргапольцев проти Шарія: у Telegram-каналі відповіли матом

У Telegram-каналі "Записки Vетерана" відреагували на інформацію Шарія. Його автор зазначив, що у блогера "порвало ж***у і він остаточно потік".

"Туп***нь Барселонський продовжує постити х***ню, яку йому кидають передплатники Позднякова та місцеві бєлгородські ліберальні у***ни", — написали в Telegram-каналі.

Каргапольцев сказав, що вже всі розуміють ціну "інсайдам" Шарія

Далі автор каналу додав, що всі, хто знають його особисто та володіють інформацією, розуміють ціну "інсайдам" Шарія.

Олексій Каргапольцев: що про нього відомо

Зазначимо, що Олексій Каргапольцев раніше не приховував своєї особи і роздавав коментарі російським паблікам. Наприклад, канал "Донбас вирішує" називає його "учасником бою за Донецький аеропорт 26 травня 2014 року".

"Російська армія підняла багнети проти мра***ти, яка зрадила слов'янське братство", — говорив Каргапольцев.

Ще в одному відео Каргапольцев заявляв, що у разі загострення ситуації на Донбасі російські добровольці "будуть там обов'язково".

У Telegram-каналі "Записки Vетерана" є серія репостів публікацій із прізвищем Каргапольців. В них він представляється як глава "Спілки ветеранів Б'логір'я" .

Нагадаємо, що у Бєлгородській області продовжуються бойові дії. Бійці РДК та ЛСР воюють там проти путінського режиму.

Командир РДК Денис Нікітін заявив 6 червня про ліквідацію кількох десятків російських військових під час рейдів у Бєлгородській області.