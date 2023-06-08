Захід не готовий надати Україні гарантії безпеки, яких вона прагне, – Politico

За словами європейських дипломатів, попри багатомісячні розмови, Північноатлантичний Альянс досі не має єдиної думки щодо того, як відповісти на запит України.

Захід не готовий надати Україні гарантії безпеки для забезпечення довгострокового виживання, яких вона хоче. Про це пише видання Politico у своїй статті 8 червня.

За словами п'яти європейських дипломатів, попри тривалі розмови на цю тему, на Заході все ще чітко не знають, як реагувати на запит України. Дипломати говорять, що питання щодо гарантій Україні від Заходу та питання її вступу до НАТО залишаються відкритими, а до зустрічі у Вільнюсі на ключовому саміті НАТО залишилося 5 тижнів.

Україна встановила саміт як дедлайн, вимагаючи від союзників взяти на зустрічі чіткі зобов’язання щодо допуску України до НАТО та надання гарантій безпеки на цьому шляху.

"Україна — країна з найбільшим досвідом у світі, коли чує "ні" від НАТО. Нам потрібна ясність, що членство України в НАТО є неминучим і не буде якоюсь розмінною монетою", — нарікала віцепрем’єр-міністр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

Таким чином, прихильники Києва стикаються з незручною реальністю: багато хто насправді не хоче давати Україні конкретний графік вступу до НАТО на цей час. Але вони також не хочуть залишити українців розчарованими чи вразливими перед черговим вторгненням.

Як наслідок, низка західноєвропейських лідерів дедалі більше відмовляються від гарантій безпеки та пропонують більш оптимістичні формулювання щодо членства.

Спектр варіантів

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав "щось середнє між гарантіями безпеки в ізраїльському стилі та повноправним членством в НАТО", посилаючись на військову допомогу, яку союзники надають Ізраїлю роками. А прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак додав власне розпливчасте зобов’язання, сказавши, що союзники "хочуть переконатися, що ми запровадили заходи безпеки для України на тривалий термін".

Але нинішні та колишні чиновники кажуть, що немає консенсусу щодо надання гарантій — ані щодо того, що вони означатимуть, і який формат можна використовувати.

"На одному кінці спектра — це повноправне членство в НАТО. Цей варіант несе з собою залізну гарантію статті 5 — напад на одного союзника вважається нападом на всіх союзників. На іншому кінці спектра перебуває те, що можна вважати "паперовими гарантіями", як Будапештський меморандум 1994 року, який давав Україні гарантії від Росії, США та Великобританії", — сказав експомічник генсека НАТО Каміль Гранд.

За його словами, між ними є багато "варіантів" — від двосторонніх договорів до фактичних політичних зобов’язань — і завдання полягає в тому, щоб знайти "правильне місце".

Однією з пропозицій на столі є так званий Київський договір безпеки, концепція, розроблена офісом президента України Володимира Зеленського разом з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Згідно з ним, основна група союзників візьме на себе обов’язкові зобов’язання щодо зміцнення оборони України протягом багатьох років.

"Проте офіційні особи кажуть, що коли політики зараз говорять про "гарантії" та "запевнення", вони, по суті, говорять про обіцянки продовжувати надавати зброю та проводити навчання, а не про конкретні обіцянки стати на захист України", — пише видання.

Для деяких посадовців дебати щодо гарантій безпеки відвертають увагу від єдиної гарантії, яка, за їх словами, дійсно має значення: можливого членства в НАТО.

"Чи якась країна серйозно розглядає можливість надати Україні справжні двосторонні гарантії безпеки? Лише стаття 5 гарантує значення", – сказав перший дипломат зі Східної Європи.

Цей дипломат стверджував, що довгострокові постачання зброї "не є гарантією безпеки".

Нагадаємо, що 2 червня Володимир Зеленський заявив, що Україна не планує залучати будь-яку державу-члена НАТО у війну, ініційовану Росією.

Раніше повідомлялося, що Голови комітетів закордонних справ парламентів держав-членів НАТО закликають на саміті у Вільнюсі визначити шлях приєднання України до Альянсу та надати їй чіткі гарантії безпеки.