"Що ви контролюєте?": бійці легіону "Свобода Росії" потролили губернатора Бєлгородщини (відео)

Бійці легіону потролили В'ячеслава Гладкова через брехню про те, що влада РФ нібито контролює ситуацію в Бєлгородській області.

Добровольці легіону "Свобода Росії" передали привіт губернатору Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову, який запевнив в соцмережах, що контролює ситуацію у ввіреному йому регіоні. Вітання чиновнику бійці розмістили у своєму телеграм-каналі.

"Передаємо привіт Гладкову із лісів Бєлгородської області! Повторіть ще раз, що ви контролюєте? Боротьба продовжується! Чекайте на нас! За Росію! За волю!", — йдеться в повідомленні.

Спеціально для російського губернатора добровольці легіону "Свобода Росії" зробили фото на тлі лісів Бєлгородщини, де зараз перебувають.

8 червня губернатор Гладков повідомив про обстріли збоку ЗСУ в Бєлгородському, Борисівському, Валуйському, Волоконівському, Грайворонському і Шебекінському районах області.

Нагадаємо, що 7 червня легіон "Свобода Росії" висловив свою позицію щодо Криму. Бійці зазначили, що не визнають "референдум", який пройшов на території захопленого Росією півострова у 2014 році, а тим більше злочинну інтервенцію російських військ у Крим.

6 червня легіон "Свобода Росії" опублікував відео ліквідації в Бєлгородській області старшого оперативного командування ПДВ РФ полковника Андрія Стесєва. Він брав участь у багатьох російських військових кампаніях — дві Чеченські війни, Сирія, "миротворча місія в Югославії", причетний до воєнних злочинів в Україні.