"Як би ми жили один без одного": Зеленський заявив, що його діти не залишатимуть Україну

Президент України зазначив, що було б дуже несправедливо, якби його діти засмагали на пляжах за кордоном, тоді як інші діти вмирають.

У четвер, 8 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що його діти перебувають у країні і що він відмовився вивозити їх, оскільки це було б несправедливо. Про це він розповів в інтерв'ю BILD.

За його словами, вивезення дітей він зі своєю дружиною Оленою Зеленською навіть не розглядали.

"Мої діти в Україні, моєму синові 10 років, і він в Україні. Його могли вивезти за кордон, але ні я, ні моя дружина про це не думали", — повідомив Зеленський.

За його словами, було б несправедливо, якби його діти їздили за кордон і засмагали на пляжі, тоді як інші вмирають.

"Звичайно, мої діти бояться. Ми любимо один одного, і дуже складно уявити, як би ми жили один без одного", — наголосив Зеленський.

Володимир та Олена Зеленські виховують двох дітей – 19-річну доньку Олександру та 10-річного сина Кирила.

Нагадаємо, у середині лютого минулого року, напередодні російського вторгнення, президент України Володимир Зеленський спростував чутки про те, що його родина залишила територію України.

Влітку минулого року перша леді України Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю, як ховалася від російських обстрілів разом із дітьми Олександрою та Кирилом. Сім'я президента не залишала територію України, але регулярно переїжджала з метою безпеки.