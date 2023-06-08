Українські артилеристи знищили заховану за деревами ворожу САУ "Нона-С" (відео)

Незважаючи на те, що 120-мм самохідна артилерійсько-мінометна установка була прихована від очей, артилеристи змогли визначити її місцезнаходження та зробити один прицільний удар.

Ворожу САУ 2с9 "Нона-С" російських окупантів було знищено бійцями 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова. Про це у четвер, 8 червня, повідомляє офіційний Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Бійці з бригади виклали у своєму каналі відео зі знищенням захованої за деревами ворожої 120-мм самохідної артилерійсько-мінометної установки одним точним пострілом.

"Знищення ворожої САУ 2с9 "Нона-С" артилеристами 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова. Слава Україні!", — підписали українські захисники.

Нагадаємо, у середу, 7 червня, замаскований ворожий "Урал" був ліквідований бійцями 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта спільно з підрозділами 3-ї окремої танкової Залізної бригади.

Також нагадаємо, що 4 червня артилеристи 26 бригади ЗСУ знищили гаубицю "Мста-Б". Російські загарбники вирішили організувати свої позиції для артилерійської системи серед густої рослинності, але установка все ж таки була успішно ліквідована підрозділом ЗСУ.

На Запоріжжі 2 червня українські спецназівці ліквідували тягач МТ-ЛБ російських військ. За допомогою техніки російські загарбники вирішили евакуювати інших окупантів із небезпечної для них ділянки фронту.