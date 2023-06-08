"Шановні, відпочиньте": Кулеба про заклики ООН розслідувати вибух Каховської ГЕС (відео)

За словами глави МЗС, війна в Україні триває 15 місяців, водночас дехто продовжує грати у квазісправедливість.

У четвер, 8 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба негативно висловився щодо закликів Організації об'єднаних націй розслідувати підрив Каховської ГЕС. Він пояснив свою позицію в ефірі 1+1.

"У нас уже був цей досвід. Це все гра в піддавки з росіянами. Коли в Оленівці вбили наших військовополонених і ми сказали ООН: надішліть свою місію, розслідуйте. Ви думаєте, вони туди доїхали? Вони туди не доїхали. Я вам більше скажу: ця місія була тихо закрита Організацією об'єднаних націй, яка називається "без шуму та пилу", – сказав голова дипломатичного відомства.

Замість розслідування підриву Каховської ГЕС він запропонував представникам міжнародних організацій приїхати до Києва та розслідувати постійні атаки української столиці з боку Росії за допомогою безпілотників та ракет. Причому робити це після ночівлі у бомбосховищах.

"Вони просто вже дістали своєю постійною грою у квазісправедливість. Триває 15 місяців війна, абсолютно зрозуміло, хто є хто. Спробувати натягнути на голову Україні, що ви там щось підірвали? Шановні, відпочиньте", – заявив Кулеба.

Нагадаємо, 8 червня Міністерство закордонних справ України та Організація об'єднаних націй домовилися про формування у Запоріжжі та Херсоні груп для допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС на окупованих територіях Лівобережжя.

Цього ж дня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що на цей момент Володимир Путін не має наміру організовувати нараду в Херсонській області після підриву греблі Каховської ГЕС та подальшого затоплення територій.