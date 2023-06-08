F-16 і не тільки. ЗМІ дізналися про плани Заходу відправити ЗСУ інші винищувачі

Австралія, Канада, Швейцарія та Фінляндія планують переходити від літаків F-18 на більш сучасні F-35. Чутки про постачання озброєнь винищувачів Києву, за даними журналістів, можуть перетворитися на реальність.

Західні союзники України розмовляють про передачу ЗСУ винищувачів F-18. Про це повідомило 8 червня видання Politico з посиланням на експертів із Morning Defense.

Десятки старих, але справних винищувачів F-18 можуть бути розблоковані для продажу. Австралія, Канада, Швейцарія та Фінляндія планують поступово переходити на більш сучасні F-35, зазначили автори.

"Українська делегація порушила це питання на закритих засіданнях азійського саміту з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі минулого тижня", — додав український радник на умовах анонімності.

За його словами, до реалізації плану передачі ВСУ винищувачів F-18 ще далеко.

"Річ у тому, що є інтерес. Чутки про постачання озброєнь, як правило, перетворюються на реальність у цій війні", — заявили фахівці.

Джерела видання The Australian Financial Review додали, що США, Австралія та Україна обговорюють відправку 41 винищувача McDonnell Douglas F/A-18 Hornet із запасів королівських ВПС Австралії.

Нагадаємо, що ЗМІ раніше підрахували витрати України на утримання літаків F-16. Якщо Київ отримає від 40 до 100 літаків, доведеться платити щонайменше 184 млн доларів на рік.

ЗСУ також отримують від Заходу ракети та бомби, які підходять для винищувачів F-16. Одними з найкращих боєприпасів стали ракети AGM-154 Joint Stand-Off Weapon та WCMD.