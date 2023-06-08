"Ворог в обороні": ЗСУ знищили понад три роти ЗС РФ на таврійському напрямку, — генерал (відео)

За словами генерала Олександра Тарнавського, ЗСУ за добу пошкодили та знищили 57 одиниць військової техніки російських окупантів.

Сили оборони України успішно знищують російських окупантів на Таврійському напрямі. Так, артилеристи та сили ракетних військ за добу виконали 1522 вогневі завдання. Про це заявив бригадний генерал і Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у себе в Telegram.

За його словами, зараз ворог перебуває в обороні та намагається зупинити українські сили. Продовжується контрбатарейна боротьба та робота щодо планових цілей, які розвідка України виявила раніше.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали понад три роти. Знищено та пошкоджено 57 одиниць військової техніки противника", — заявив Тарнавський.

За його словами, ЗСУ змогли пошкодити або знищити 12 танків, 5 одиниць БМП, 3 ББМ, 2 МТЛБ, БТР, гаубицю 2С19 "Мста-С", самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", самохідну артилерійську установку 2С1 "Зоопарк", зенітно-ракетний комплекс "БУК-М2", БПЛА "Supercam", БПЛА "Орлан — 10", БПЛА "Zala", 2 одиниці БМ-21 "Град", зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", самохідне артилерійське встановлення "Мста-С".

Також, як зазначив Тарнавський, ЗСУ знищили 5 складів із боєприпасами росіян.

Зазначимо, що 8 червня у Міноборони підтвердили бої у Запорізькій області. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку ведуться активні бої, а районі Авдіївки та Мар'їнки окупанти намагаються наступати, але марно.

Крім того, у мережі показали, як українські артилеристи знищили заховану за деревами ворожу САУ "Нона-С ". Попри те, що 120-мм самохідна артилерійсько-мінометна установка була прихована від очей, артилеристи змогли визначити її місцеперебування та зробити один прицільний удар.