У ГУР розповіли, чому не справдився прогноз Буданова про повернення Криму до літа (відео)

За словами представника військової розвідки Андрія Юсова, не варто приймати слова керівника ГУР за пророцтва — це лише прогнози, що ґрунтуються на різних можливих сценаріях розвитку подій.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов раніше прогнозував повернення Україною Криму до кінця весни 2023 року. Однак попри те, що весна вже минула, цей прогноз так і не справдився. В інтерв'ю "Українській правді", опублікованому 8 червня, представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що не потрібно брати прогнози за передбачення.

Так, Юсов зазначив, що прогнози ГУР, і зокрема керівника відомства Буданова засновані на різних сценаріях і не є точними передбаченнями, оскільки ситуація постійно змінюється.

"Але загальна ситуація та загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими", — зазначив Юсов.

На запитання журналіста про можливу скориговану дату повернення Криму, Юсов зазначив, що наразі неправильно обговорювати конкретні терміни, поки триває фаза активних бойових дій з боку українських сил.

Також представник ГУР зазначив, що вибухи в Криму діють на місцеве населення позитивно, даючи зрозуміти, що незабаром до окупованого півострова зайдуть ЗСУ. А росіяни тим часом пакують валізи та вивозять сім'ї.

Нагадаємо, 18 квітня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що його прогноз щодо звільнення Кримського півострова йде за планом. За його словами, деокупація всіх українських територій проводиться поступово, і до планів українських захисників входить Крим.

Раніше, у лютому 2023 року Буданов заявив, що війна розпочалася з Криму, в ньому ж і закінчиться і зазначив тоді, що потрібно зробити все можливе для того, щоб ЗСУ зайшли на окупований півострів до літа 2023 року.