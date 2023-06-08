Син Шойгу в армії не служить: зайнятий кар'єрою співака та здає офіси, — розслідування (відео)

Данило Шебунов розпочав кар'єру артиста за кілька днів до вторгнення Росії до України. Бізнесом він почав займатися у 19 років.

22-річний син міністра оборони РФ, який посилає тисячі людей на смерть, робить сольну кар'єру. Про це йдеться у новому розслідуванні команди Олексія Навального.

Данило Шебунов — зірка шоубізнесу, що восходить, під псевдонімами Шеба і Sheba Singer.

Як зазначають розслідувачі, Данило – позашлюбний син Сергія Шойгу від його "паралельної дружини", колишньої стюардеси Олени Камінскас (Шебунової), яка народила йому трьох дітей: двох синів та одну дочку.

Як з'ясувала команда Навального, Данило, як і його брат Степан та сестра Дар'я, навчався в елітній школі "Президент" на Рубльовці, навчання в якій коштує близько двох мільйонів рублів на рік.

У 19 років він став бізнесменом — зараз він має два бізнес-центри в Москві, які він здає в оренду. Зазначається, що одержуваний від здавання приміщень дохід становить майже мільйон рублів.

За кілька днів до вторгнення в Україну Шебунов розпочав музичну кар'єру — завів TikTok і випустив два кліпи, яким накрутили перегляди в Youtube. Данило розповідав, що пише пісні та співає лише англійською мовою, бо російською не виходить. Крім того, позашлюбний син Шойгу володіє іспанською.

За чотири дні до оголошення мобілізації син Шойгу поїхав відпочивати до Туреччини, а у військкоматі його, зрозуміло, не бачили, зазначають журналісти.

Нагадаємо, влітку 2022 року Департамент міграції Литви анулював посвідку на проживання Олени Камінскас, оскільки в Департаменті держбезпеки вважають, що її присутність у країні може становити загрозу національній безпеці.

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