Вибух у Бердянську: у мережі пишуть, що вщент згоріло авто колаборанта (фото, відео)

За інформацією місцевих ЗМІ, автомобіль спалахнув біля будівлі, яка раніше належала прикордонному загону і яку використовували окупанти. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У четвер, 8 червня, в окупованому Бердянську в районі порту після обіду було чути сильний вибух. Очевидці повідомляють, що, за попередньою інформацією, підірвали автомобіль одного з місцевих колаборантів. Про це пише місцевий Telegram-канал "Бердянськ в окупації".

У ще одному Telegram-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами" повідомили, що автомобіль зараз палає прямо на дорозі, яка веде до будівлі що раніше належала прикордонному загону. Цю будівлю використовували окупанти.

Станом близько 18:00 в Telegram-каналі "Бердянськ Зараз" виклали фотографію автомобіля, що згорів до тла, а також повідомили, що місцева окупаційна влада підтвердила, що автомобіль був підірваний.

Фото: Telegram

Про жертви та наслідки окупаційна влада поки не дає жодних коментарів. На місці працюють співробітники МНС та МВС

Нагадаємо, 6 травня, у Нижньому Новгороді було підірвано автомобіль, в якому знаходився російський пропагандист і письменник Захар Прилєпін. У потерпілого поранення ніг, але він свідомий. У Нижегородську область Прилєпін повертався з території ОРДЛО.

Наприкінці березня у Маріуполі було скоєно замах на начальника міського управління поліції окупованого Маріуполя Михайла Москвина. За кілька метрів від чиновника вибухнув його автомобіль.