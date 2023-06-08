Звільнення Криму: Україна увійде на півострів, коли ще буде тепло, — Юсов (відео)

За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, зараз у Криму велика кількість людей чекає на звільнення. Постійні вибухи та атаки на російські військові об'єкти там їх тішать.

ЗСУ увійдуть до Криму ще до настання холодів. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю "Українській правді".

За словами Юсова, попередні прогнози про захід українських військових до Криму від голови ГУР Кирила Буданова були лише одним із варіантів.

"Корективи відбуваються. Але загальна ситуація та загальна оцінка залишається без змін: Україна, безумовно, поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими", — сказав Юсов.

Він також зазначив, що поки що не можна сказати конкретну дату, коли ВСУ будуть в окупованому Криму. Проте українські сили продовжують робити всі необхідні дії.

Юсов також зазначив, що зараз у Криму велика кількість людей чекає на звільнення. Постійні вибухи та атаки на російські військові об'єкти там їх тішать.

"Що стосується представників окупаційної адміністрації, то для них це чергові свідчення того, що вони там — тимчасові гості. Багато хто вже запакував валізи і відправив свої сім'ї в умовно безпечні місця", — сказав представник ГУР.

Він заявив, що певний склад російських окупантів на острові залишається. На їхню думку всім начхати.

Юсов про деокупацію Криму

Нагадаємо, що в мережі показали, як "таємні" дрони підірвали 5 російських танків та БМП за один виліт. Мінцифри зберігає у секреті, які саме безпілотники атакували окупантів, обіцяючи розкрити цю інформацію лише після перемоги України у війні.

Також 8 червня стало відомо, що українські артилеристи знищили заховану за деревами ворожу САУ "Нона-С". Попри те, що 120-мм самохідна артилерійсько-мінометна установка була прихована від очей, артилеристи змогли визначити її місцеперебування та зробити один прицільний удар.