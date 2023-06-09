Багато 200-х: ЗСУ поцілили у "знімальний майданчик" кадирівців у Донецьку, — Генштаб

"Кадирівці" облаштувалися в одному з районів Донецька, де грабують населення і знімають постановчі відео участі в бойових діях.

Понад пів сотні бравих кадирівців, які приїхали в Україну "для наступу" і тренувалися в окупованому Донецьку, вже не зможуть показати всі свої вміння та навички у війні. ЗСУ поцілили у їхню тренувальну базу. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 9 червня.

"6 червня, в результаті ефективного вогневого ураження силами оборони по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, втрати ворога склали 56 осіб загиблими. Санітарні втрати уточнюються", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі проінформували, що бійці "Ахмату" облаштувалися у південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька.

"Вони займаються грабежем цивільного населення у цьому районі, а також знімають постановчі відео про ведення бойових дій", — повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, що 31 травня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що їм "набридло чекати і вони йдуть в наступ". За словами Кадирова, на Мар’їнський напрямок передислокували бойовиків підрозділу спецпризначення "Ахмат", а також полку "Північ-Ахмат".

Раніше повідомлялося, що генерал СБУ оцінив ефективність заміни "вагнерівців" на "кадировців" в Бахмуті.