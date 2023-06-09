Знищено 4 ракети і 10 дронів: в Повітряних силах розповіли про роботу ППО 9 червня

Пуски іранських "шахедів" ЗС РФ здійснювали з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря.

У ніч проти 9 червня 2023 року в період з 22.00 по 04.00 год. ЗС РФ завдали удару по Україні іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55. Били по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що "шахеди" пускали з південного напрямку, а крилаті ракети — з Каспійського моря та чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Загалом за період атаки росіяни запустили 16 БпЛА та 6 крилатих ракет повітряного базування.

Сили ППО знищили 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів "Shahed-136/131", "Ланцет" та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam".

Авіація Повітряних Сил ЗСУ завдала по противнику до 20 вогневих авіаударів. Українські захисники цілили по засобах ППО, логістиці, військовій техніці та позиціях окупантів.

Нагадаємо, що 8 червня ЗС РФ завдали ракетного удару по Умані на Черкащині. В області було два прильоти, один із них по промисловому об'єкту, а другий по автомийці.

На Бахмутському напрямку українські бійці пішли на штурм і вибили окупантів з кількох позицій, а також відтіснили їх за канал Сіверський Донець — Донбас.